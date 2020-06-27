Тренер Нурмагомедова рассказал о дальнейшей карьере бойца

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что боец не думает о завершении карьеры и хочет продолжить выступления.

По его словам, Нурмагомедову могут составить конкуренцию около 15 лучших бойцов UFC, сам Хабиб настроен решительно.

«Если у тебя нет желания побеждать, то ты можешь проиграть. У Хабиба с этим все в порядке, он по-прежнему хочет выходить из боя победителем», - приводит ТАСС слова Мендеса.

Тренер также отметил перспективы бойца Ислама Махачева, который, по его мнению, скоро будет выступать не хуже Нурмагомедова и в будущем сможет занять его место. Но говорить об этом пока рано.

Ранее двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, российский боец смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов повздорил с фанатом ирландского бойца Конора Макгрегора. Причиной стала публикация Абубакара в социальной сети.