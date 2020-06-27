Брат Нурмагомедова повздорил с фанатом Макгрегора

Российский боец смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, повздорил с фанатом ирландца Конора Макгрегора.

Причиной словесно перепалки стала публикация россиянина, на котором был изображен удушающий прием Макрегору, выполняющий Хабибом Нурмагомедовым.

«Это когда коронавирус и ты дышать не можешь», - было сказано в описании публикации.

Через некоторое время Абубакар удалил данную публикацию.

После этого один из пользователей написал ему в комментариях: «Конор заставил Абушку удалить пост. Конор - король». Абубакар Нурмагомедов в свою очередь ответил ему: «Ты дурак?»

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Тогда россиянин одержал досрочную победу с помощью удушающего приема. В начале этого года Хабиб Нурмагомедов отказался от реванша с Конором Макгрегором. По словам россиянина, ему не нужны предложенные 100 миллионов за то, чтобы он «еще раз побил» ирландца. До заявления Хабиба ходили слухи, что спортсмены вновь могут встретиться во время боя осенью 2020 года.