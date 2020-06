Большой праздник в городе «Битлз»: как болельщики «Ливерпуля» отметили чемпионство

Большой праздник сегодня в городе «Битлз», но с музыкой легендарной четверки эти торжества не связаны. ФК «Ливерпуль», самый титулованный футбольный клуб Англии и один из самых популярных в мире, вчера, 25 июня, стал чемпионом страны впервые за последние 30 лет.

Это 19-й титул «Ливерпуля», и выиграл он его в прекрасном стиле за семь туров до окончания сезона. Самые громкие в мире болельщики «мерсисайдцев», позабыв про все вирусы, кроме «вируса любви» к родной команде, праздновали всю ночь. Обнимались, танцевали, жгли файеры и пели легендарный гимн «Ливерпуля»: You will never walk alone.

Многие участвовали в спонтанных торжествах целыми семьями. Под стать болельщикам было настроение и у самих игроков. Основному защитнику команды Вирджилу ван Дейку даже сорвали интервью, но никто не расстроился. А один из главных творцов этого успеха, первый немецкий тренер, выигравший Английскую премьер-лигу, наставник «Ливерпуля» Юргенн Клопп, в своем послематчевом интервью даже слегка расплакался.

Сегодня «Ливерпуль» поздравляют во всем мире. Не остался в стороне и его российский клуб-побратим «Спартак»: красно-белые написали в Twitter поздравление, в котором отметили, что прошли через подобное в 2017-м, когда выиграли чемпионат России впервые за 16 лет.