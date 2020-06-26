Фигуристка Сотникова рассказала о самой значимой победе в карьере

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, какую победу она считает наиболее значимой в своей карьере.

«Самая первая и значимая победа была в 2009 году, когда мне было 12 лет. В этом году все изменилось в моей голове именно после победы на чемпионате России 2009 года», - написала Сотникова в Instagram.

Спортсменка добавила, что «маленькая девочка» среди взрослых уже имела звания чемпионки России. После этой победы у нее появилась мечта выиграть Олимпиаду. И фигуристка «начала пахать», отложив все мечты на второй план, ведь Сотникова изначально хотела стать актрисой и сниматься в кино, рассказала она. После этого случая спорт стал восприниматься иначе, уточнила она.

«В спорте я выработала в себе характер, поняла многое в жизни, что в любых ситуациях и случаях нельзя сдаваться, опускать руки, без препятствий жить неинтересно. Можно сказать, что я сильно повзрослела, помудрела после этой победы», - объяснила фигуристка.

Сотникова стала олимпийской чемпионкой в 2014 году в Сочи. Она не участвовала в командном турнире, в короткой программе стала второй , а в произвольной первой и выиграла Олимпиаду. Значимость полученной Сотниковой золотой медали тем более высока, что до нее за всю историю Олимпийских игр представительницы СССР или России ни разу не получали высшей награды в женском одиночном катании.