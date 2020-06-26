Впервые за 30 лет: «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии по футболу

Футбольный клуб «Ливерпуль» сумел досрочно стать чемпионом Англии. Единственный соперник команды, способный претендовать на титул в этом году, потерял очки, необходимые для дальнейшей конкурентной борьбы.

Победа клуба стала очевидна после прошедшего накануне в Лондоне матча «Манчестер Сити» – «Челси», завершившегося проигрышем первого со счетом 1:2.

Клуб набрал необходимое для выигрыша количество очков (86 очков) за семь туров до финальных игр.

«Ливерпуль», являющийся одним из самых титулованных европейских клубов, ранее получал чемпионское звание на уровне страны в далеком 1990 году, однако он насчитывает 19 побед в английской Премьер-лиге.