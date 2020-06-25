Шесть игроков ФК «Оренбург» заразились коронавирусом

Сегодня, 25 июня, выяснилось, что коронавирусом заражены шесть игроков и два сотрудника футбольного клуба Российской премьер-лиги «Оренбург».

Как сообщила пресс-служба команды, по итогам прошлого тестирования результаты были отрицательными. Поэтому все зараженные в минувшее воскресенье поехали на матч против столичного «Локомотива». Московский клуб сейчас закрылся на карантин на своей базе.

В каком составе «Оренбург» выйдет на поле в следующем туре, пока непонятно. Ранее из-за случаев коронавирусной инфекции клуб «Ростов» вынужден был выставить на игру с «Сочи» молодежный состав, из-за чего получил 10 голов в свои ворота.