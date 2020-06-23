Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Первая ракетка мира, теннисист из Сербии Новак Джокович заразился коронавирусом.

После возвращения с выставочного турнира Adria Tour, финал которого также был отменен из-за коронавируса, Джокович со своей семьей сдал тесты на COVID-19. Они показали положительный результат у теннисиста и его жены Елены.

«К сожалению, этот вирус все еще присутствует, и это новая реальность, с которой мы все еще учимся справляться и жить», - написал Джокович на своем официальном сайте.

Он отметил, что заболевание протекает без симптомов. Новак Джокович ушел на двухнедельный карантин и собирается повторно сдать тест через пять дней.