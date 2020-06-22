СМИ: тренер ЦСКА написал заявление об уходе после разгрома от «Зенита»

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко хочет покинуть клуб по собственному желанию, сообщает «Чемпионат». По информации СМИ, наставник армейцев уже написал заявление об уходе и сообщил об этом игрокам. По сведениям издания, руководство клуба намерено уговорить Гончаренко остаться до конца сезона 2019/2020.

Информация об уходе Гончаренко из ЦСКА появилась после крупного проигрыша армейцев питерскому «Зениту». Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 0:4 в пользу гостей. Всего в 23 матчах ЦСКА набрал 36 очков и сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Ранее он также работал в клубе старшим тренером.