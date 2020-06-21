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Волков уступил Блэйдсу на турнире UFC

Тамара Астапенкова
09:09 21.06.2020
Победа была присуждена американцу единогласным решением судей.
Волков уступил Блэйдсу на турнире UFC
© Фото: volkov_alex, Instagram

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 173, где главным поединком стал бой тяжеловесов россиянина Александра Волкова и американца Кертиса Блэйдса.

Поединок прошел в пять раундов, единогласным решением судей победа была присуждена Кертису Блэйдсу. Таким образом россиянин не будет  драться за титул чемпиона UFC. Хотя эксперты были уверены, что он станет официальным претендентом на титул в тяжелой весовой категории в случае победы над американцем.

В активе 31-летнего Александра Волков 31 победа и 8 поражений. У 29-летнего Блэйдса 14 побед и 2 поражения, еще один бой признан несостоявшимся.

Российский боец смешанных единоборств провел свой последний бой  в Москве в ноябре 2019 года. Тогда по единогласному решению судей он одержал победу над американцем Грегом Харди. Кертис Блэйдс одержал победу нокаутом в бое с Джуниором Дос Сантосом в январе 2019 года.

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