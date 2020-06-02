Фитнес-тренер рассказала, как входить в спортивный режим после снятия ограничений

Людям, которые до введения ограничений из-за пандемии коронавируса занимались спортом, не стоит тренироваться в том же ритме, в котором они делали это раньше. Об этом «Звезде» рассказала персональный тренер, тренер групповых программ, диетолог, специалист по фитнес-тестированию, чемпионка восточной Европы по таэквондо Надежда Сенькова, отметив, что таким образом спортсменам удастся избежать травм.

«Все пойдут в залы. Тренировки надо начинать с разминки, чтобы тело было готово. Если раньше человек мог немного размяться и приступать к упражнениям, то сейчас это будет плохо для организма, потому, что организм будет либо закисляться, либо будет микротравма мышечная. Тренировки должны быть для всего тела. Если человек знает свои возможности, то это должно быть 30% от того максимума, который он делал раньше», - объяснила эксперт.

По словам тренера, первый месяц после перерыва нужно будет проводить легкие тренировки, но охватывающие сразу все группы мышц, а перед началом занятий примерно 15 минут придется уделять разминке.

Для лучшего восстановления после спортивных нагрузок Надежда Сенькова рекомендовала ходить на массаж, принимать контрастный душ и делать растяжку.