Названа дата финала Кубка России по футболу

Сезон возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» - «Ахмат». В этот же день «Сочи» сыграют против «Ростова». На следующий день пройдут встречи «Урал» - «Рубин», «Арсенал» - «Спартак» и ЦСКА - «Зенит».

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