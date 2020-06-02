Названа дата финала Кубка России по футболу
РПЛ опубликовала полный календарь оставшихся туров сезона 2019/20.
© Фото: Zamir Usmanov, Russian Look, Globallookpress
Финал Кубка России по футболу состоится 25 июля. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
РПЛ опубликовала полный календарь оставшихся туров сезона 2019/20 чемпионата.
Сезон возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» - «Ахмат». В этот же день «Сочи» сыграют против «Ростова». На следующий день пройдут встречи «Урал» - «Рубин», «Арсенал» - «Спартак» и ЦСКА - «Зенит».