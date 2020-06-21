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Тренируются по российской системе: в Сирии восстановили школу штангистов олимпийского резерва

Павел Ремнев
06:42 21.06.2020
Для многих спортсменов открытие залов и тренировочных площадок стало символом новой жизни и стимулом к участию в международных соревнованиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вслед за самой Сирией возрождается и большой спорт в этой стране. Истерзанная террористами арабская республика готовит своих чемпионов для участия в международных стартах.

Один из таких - Базиль Саббах. До войны мужчина был чемпионом по плаванию. Потом он получил ранение в позвоночник. Во время боев под Алеппо рядом взорвался заминированный автомобиль и о большом спорте пришлось забыть.

«Друзья меня вытащили буквально с того света. Не только после взрыва, я имею в виду, что уже в больнице я не знал, как дальше жить. Но мне помогли. И теперь я занимаюсь каждый день, готовлюсь к Олимпиаде. Дело в том, что я просто плохо себя чувствую, если не прихожу в спортзал. Так что здесь моя жизнь», - признается чемпион.

Его главная цель сейчас - участие в Паралимпиаде в Токио. Базиль рассчитывает на медаль. И пусть спортзал только восстановили, но в нем уже есть свои завсегдатаи. Ахмад и Муххамед - неразлучные друзья. Вместе пришли тренироваться в спортивную школу, вместе готовятся к чемпионату.

«Для этого спорта нужна не только физическая сила, но и сила духа. Мне очень приятно, что тренер выбрал именно меня для соревнований», - гордится Ахмад Шамма.

Его друг тоже представляет себя на чемпионском помосте. Чтобы порадовать уставших от войны близких и соотечественников.

«Я хочу быть чемпионом и хочу поднимать флаг Сирии, когда буду занимать первые места на чемпионатах мира. Чтобы всем показать, что наша страна восстановилась после войны», - заявляет Муххамед Иль Кате.

Тренеры внимательно следят за своими подопечными, особенно за новичками. В стремлении достичь всего и сразу молодые люди могут не рассчитать своих возможностей и получить ненужную травму.

«Здесь мы тренируем ребят по российской системе знаменитого штангиста и тренера Петра Алаева. И парни показывают отличные результаты. Многие недоедали несколько лет, нормально не занимались во время войны, а теперь стали настоящими силачами», - приветствует своих учеников тренер школы штангистов олимпийского резерва Абдулла Мискасндерани.

Из-за продолжающихся боевых действий в Сирии сейчас официальные соревнования не проводятся. Поэтому юниоры пока без разрядов и медалей. Ребята работают на будущее. В планах Минспорта - возобновить чемпионат страны через пару лет. Поэтому график тренировок составлен таким образом, чтобы выйти на пик формы к началу первенства. 

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