Матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Матчи Российской футбольной премьер-лиги возобновятся 19 июня. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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Матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Матчи Российской футбольной премьер-лиги возобновятся 19 июня. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
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