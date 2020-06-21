РПЛ и РФС выступили с заявлением по ситуации с коронавирусом в клубах

Разговора об остановке сезона после случаев выявления коронавируса в московском клубе «Динамо» и «Ростове» не идет. В совместном заявлении Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) говорится, что клубы могут доиграть текущий сезон.

«Речи о том, чтобы остановить сезон, нет. Мы считаем, что РФС, лига и клубы могут обеспечить безопасное проведение тренировок, матчей и доиграть все матчи сезона», - говорится в обращении.

При этом РФС и РПЛ надеются, что клубы будут ответственно подходить к выполнению регламента о возобновлении игр.

«Сейчас клубы по-разному строят свою подготовку, но главным для них должна быть безопасность игроков. Четкое следование нашим требованиям и рекомендациям позволить снизить риски до минимума и доиграть чемпионат», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте РПЛ.

Ранее сообщалось о том, что ФК «Ростов» уходит на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус у шести человек. Отмечалось, что матчи с командами «Сочи» и «Арсенал», намеченные на июнь, не состоятся.