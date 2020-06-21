Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Смотри, что ты сделал»: Пиманов рассказал, чем ФК «Динамо» так полюбился англичанам в 1945 году

Владимир Расходчиков
23:59 21.06.2020
Режиссер и телеведущий Алексей Пиманов рассказал, как были встречены советские футболисты в Великобритании в 1945 году, и почему простые англичане так полюбили нашу сборную.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Иван Шагин, РИА Новости

Телеведущий, режиссер, президент медиахолдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов рассказал в студии программы «Фетисов» о своем фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин», который посвящен 75-летию товарищеского турне футбольного клуба «Динамо» в Великобритании.

В 1945-м году приезд советской команды в Великобританию стал, по сути, историческим событием. Алексей Пиманов рассказал, как же была встречена наша сборная.

«Удивительно то, что по сути там было два уровня: уровень первый - это простые люди, уровень второй - это федерация и пресса. Они писали про наших футболистов абсолютно странные вещи, предсказывали, что счет будет 15-0 в их пользу, потому что русские, якобы, в футбол не играют. Но самое интересное, ведь они и не ожидали что наши прилетят, там несколько раз откладывался рейс», - заявил режиссер фильма.

Также, Пиманов отметил, что официальные власти Англии не отличались особым гостеприимством и даже пытались максимально ухудшить условия пребывания в их стране нашим футболистам.

«И когда наши все-таки прилетели, то вначале их пытались поселить в казармы. И Якушин, наш тренер, когда посмотрел в замочную скважину и увидел эти кровати без матрасов и без подушек и так далее, то он заявил: «Ребята, мы или живем в пятизвездочном отеле, или будет скандал». Когда одна из английских газет на следующий день написала, что русских вот так встретили, все англичане начали "бомбить" наше посольство звонками с предложениями расселить их всех у себя дома», - рассказал журналист.

Он также вспомнил об одном забавном случае, который произошел с тренером советской сборной Михаилом Якушиным уже после скандала с заселением в Великобритании. 

«Когда Якушин на пресс-конференции случайно сказал, что не может дочке куклу купить, пошутил он так, на следующий день в посольстве посол Гусев привел его в комнату, буквально заваленную куклами и сказал: "Вот смотри, что ты сделал". Там такая была атмосфера, люди невероятно относились к стране-победителю, они невероятно нас уважали», - отметил Алексей Пиманов.

Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» начали снимать в 2019 году, в своей картине Алексей Пиманов расскажет об одном из событий в истории отечественного футбола - игре московского «Динамо» в Великобритании в ноябре 1945 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.06.2020, 21:54
Борьба со здравым смыслом: что на самом деле представляют из себя митинги «против расизма»
Дата21.06.2020, 23:15
Генеральная репетиция Парада Победы состоялась в Воронеже
Дата20.06.2020, 05:56
Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд
Дата19.06.2020, 11:53
Чем удивит Парад Победы в 2020 году
Дата19.06.2020, 14:49
ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
00:15 В стране и мире
Президент Сербии объявил об «убедительной» победе правящей партии на выборах в парламент
00:14 В стране и мире
Вакцина от COVID-19 обеспечит иммунитет как минимум на два года - директор НИЦ Гамалеи
00:01 В стране и мире
Истребители ВКС РФ дважды за неделю поднимались для перехвата разведчиков
23:59 Спорт
Видео
«Смотри, что ты сделал»: Пиманов рассказал, чем ФК «Динамо» так полюбился англичанам в 1945 году
23:38 В стране и мире
Видео
Лицензия на колдовство: в Госдуме работают над урегулированием деятельности экстрасенсов
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Федор Добронравов рассказал, почему ушел из театра Сатиры
На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
Врач назвал способ меньше есть
Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови
Видео
Тренировочный полет: кадры из кабины истребителя пятого поколения Су-57
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.