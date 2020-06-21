«Смотри, что ты сделал»: Пиманов рассказал, чем ФК «Динамо» так полюбился англичанам в 1945 году

Телеведущий, режиссер, президент медиахолдинга «Красная Звезда» Алексей Пиманов рассказал в студии программы «Фетисов» о своем фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин», который посвящен 75-летию товарищеского турне футбольного клуба «Динамо» в Великобритании.

В 1945-м году приезд советской команды в Великобританию стал, по сути, историческим событием. Алексей Пиманов рассказал, как же была встречена наша сборная.

«Удивительно то, что по сути там было два уровня: уровень первый - это простые люди, уровень второй - это федерация и пресса. Они писали про наших футболистов абсолютно странные вещи, предсказывали, что счет будет 15-0 в их пользу, потому что русские, якобы, в футбол не играют. Но самое интересное, ведь они и не ожидали что наши прилетят, там несколько раз откладывался рейс», - заявил режиссер фильма.

Также, Пиманов отметил, что официальные власти Англии не отличались особым гостеприимством и даже пытались максимально ухудшить условия пребывания в их стране нашим футболистам.

«И когда наши все-таки прилетели, то вначале их пытались поселить в казармы. И Якушин, наш тренер, когда посмотрел в замочную скважину и увидел эти кровати без матрасов и без подушек и так далее, то он заявил: «Ребята, мы или живем в пятизвездочном отеле, или будет скандал». Когда одна из английских газет на следующий день написала, что русских вот так встретили, все англичане начали "бомбить" наше посольство звонками с предложениями расселить их всех у себя дома», - рассказал журналист.

Он также вспомнил об одном забавном случае, который произошел с тренером советской сборной Михаилом Якушиным уже после скандала с заселением в Великобритании.

«Когда Якушин на пресс-конференции случайно сказал, что не может дочке куклу купить, пошутил он так, на следующий день в посольстве посол Гусев привел его в комнату, буквально заваленную куклами и сказал: "Вот смотри, что ты сделал". Там такая была атмосфера, люди невероятно относились к стране-победителю, они невероятно нас уважали», - отметил Алексей Пиманов.

Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» начали снимать в 2019 году, в своей картине Алексей Пиманов расскажет об одном из событий в истории отечественного футбола - игре московского «Динамо» в Великобритании в ноябре 1945 года.