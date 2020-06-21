«Краснодар» подтвердил перенос матча с «Динамо»

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и столичным «Динамо» официально перенесен. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте краснодарского клуба.

Отмечается, что время и дата игры будут объявлены позднее.

Ранее в СМИ появилась информация, что матч могут перенести на 19 июля.

Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» изначально был запланирован на 21 июня, но игру отложили из-за заражения двух игроков московской команды коронавирусом.