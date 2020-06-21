СМИ: «Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо» из-за коронавируса

Футбольный клуб «Краснодар» готов сыграть с «Динамо» в другой день из-за вспышки коронавируса в команде «бело-голубых». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в краснодарском и московском клубе.

Игра должна была состояться сегодня в 20 часов по московскому времени. Однако, как сообщили СМИ, «Динамо» не вылетело на матч 23-го турнира РПЛ. Отмечалось, что команда осталась на базе в Москве.

Накануне стало известно, что в московском футбольном клубе коронавирусом заболели сразу два игрока: полузащитник Шарль Каборе и нападающий Клинтон Нжи.

В ближайшее время бюро исполкома РФС примет решение о проведении матча. В пресс-службе «Краснодара» заявили, что точная информация об этом появится в 13 часов по московскому времени.

На этой неделе коронавирусная инфекция была выявлена у игроков «Ростова». Там заболели сразу шесть футболистов.