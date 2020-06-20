Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд

Защищавший ворота «Ростова» в матче с «Сочи» 17-летний Денис Попов поставил рекорд по числу отраженных мячей. На его счету 15 сейвов, что является максимальным количеством за историю чемпионатов России.

Попова признали лучшим игроком матча, в котором против профессиональных футболистов «Сочи» вышел юношеский состав донской команды.

«Готовился к этой игре, старался, работал. Вообще я всегда стараюсь забыть про пропущенные голы, чтобы реабилитироваться и не отвлекаться. Мы все получили огромный опыт», - сказал он после матча.

«Сочи» 19 июня с разгромным счетом 10:1 обыграл «Ростов». Команда гостей вышла на поле самым молодым составом за всю историю РПЛ, средний возраст игроков составил 18 лет. В основной команде «Ростова» ранее зафиксировали шесть случаев коронавируса, переносит игру по этой причине «Сочи» отказался.