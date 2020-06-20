«Зенит» обыграл ЦСКА в мачте РПЛ
Встреча завершилась со счетом 0:4 в пользу петербуржцев.
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Столичный ЦСКА уступил питерскому «Зениту» в матче 23 тура Российской футбольной премьер лиги. Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 0:4 в пользу сине-бело-голубых.
В настоящий момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу, имея в своем активе 53 очка. Следом идут «Локомотив» и «Краснодар» (по 41 очку у каждой команды). ЦСКА с 36 очками находится на пятом месте.