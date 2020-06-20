«Огненное» хулиганство: на фанатов «Спартака» завели дело за слишком яркие проводы своей команды
Перед отъездом столичной команды в Тулу болельщики перекрыли проезжую часть, поджигали фаеры и взрывали пиротехнику.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: SM news, youtube
На фанатов московского «Спартака» завели уголовное дело о хулиганстве. Накануне они устроили во всех смыслах «огненные» проводы футболистам, которые отправились на игру в Тулу. Видеозаписи происшествия вскоре появились в Интернете.
Все происходило рядом со стадионом «Открытие-Арена». Перед автобусом с командой болельщики красно-белых перекрыли проезжую часть, поджигали фаеры и взрывали пиротехнику, да так что на автомобилях срабатывали сигнализации. Следователи устанавливают личности нарушителей.
Стоит отметить, что болельщики «Спартака» поехать на матч с тульским «Арсеналом» не смогли из-за ограничений в связи с коронавирусом.