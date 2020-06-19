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«Сочи» сыграет с «Ростовом» вопреки вспышке коронавируса в клубе

Иван Линдеманн
11:12 19.06.2020
Матч состоится в пятницу, 19 июня, в 20 часов по московскому времени.
«Сочи» сыграет с «Ростовом» вопреки вспышке коронавируса в клубе
© Фото: Футбольный клуб Сочи, "ВКонтакте"

В пятницу, 19 июня, состоится встреча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом», несмотря на вспышку коронавируса в команде гостей.

«Футбольные клубы «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры 23-го тура РПЛ. Матч состоится! Начало сегодня в 20.00. Проход зрителей за час до стартового свистка, в 19.00», - сказано в сообщении сочинского клуба в соцсети «ВКонтакте».

На этой неделе руководство ФК «Ростов» объявило, что в команде зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом. После этого весь состав клуба ушел на двухнедельный карантин.

Накануне глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что чемпионат России по футболу из-за этого остановлен не будет. Решение об игре будут принимать футболисты «Сочи».

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