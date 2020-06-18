В РПЛ заявили, что не будут останавливать чемпионат из-за вспышки COVID-19 в «Ростове»

Российская премьер-лига не рассматривает вариант остановки чемпионата России по футболу из-за вспышки коронавируса в клубе «Ростов». Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

«Нельзя так говорить на все 100%, что есть риск, что мы не остановимся. Это пандемия, и ставится во главу угла здоровье. Пока с РФС такой вариант не допускаем», - сказал он.

Турнир, по словам Прядкина, начнется 19 июня, как и было запланировано.

Накануне руководство ФК «Ростов» объявило, что уходит на двухнедельный карантин в связи с тем, что в команде заболели шесть игроков. В турнирной таблице данный клуб занимает четвертое место.