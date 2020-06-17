ФК «Ростов» уходит на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус у шести человек

Футбольный клуб «Ростов» опубликовал на своем сайте заявление о том, что команда уходит на двухнедельный карантин из-за заражения шести игроков коронавирусом.

«Матчи с «Сочи» и тульским «Арсеналом», намеченные на июнь, не состоятся. Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых футболистов. Сейчас они изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника клуба», - говорится в официальном сообщении клуба.

Также в нем уточнялось, что приоритетом футбольного клуба является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований.

«У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора», - сообщило руководство клуба своим фанатам и поблагодарило их за любовь и поддержку.

Ранее сообщалось, что матчи Российской футбольной премьер-лиги возобновятся 19 июня. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко также рассказал, когда в РФ возобновятся чемпионаты по хоккею и баскетболу после перерыва из-за эпидемии коронавируса.