UEFA заявил, что все 12 городов смогут принять чемпионат Европы в 2021 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) сообщил, что перенесенный на год из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу пройдет в тех же 12 городах, что и планировалось ранее.

Напомним, UEFA 17 марта текущего года принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля, состоится с 11 июня по 11 июля следующего года.

Матчи пройдут в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме, сообщает пресс-служба UEFA.