UEFA подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год

UEFA подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год. Соответствующее заявление сделал директор Союза европейских футбольных ассоциаций по организации соревнований Джорджио Маркетти в ходе онлайн-конференции.

«Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле в этом году, теперь финал там пройдет в 2021 году. Таким образом, Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году», - сказал он.

Спортивный чиновник также сообщил, что финал, полуфиналы и четвертьфиналы Лиги чемпионов текущего сезона пройдут в формате «Финала восьми» в Лиссабоне 12-23 августа.

Ранее сообщалось, что в UEFA задумались о сокращении количества городов для проведения Евро-2020.