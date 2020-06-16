Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

Боец смешанных единоборств (UFC) из США Тони Фергюсон вызвал на поединок ирландца Конора Макгрегора. Соответствующий вызов Фергюсон бросил на своей станице в Instagram, где спортсмен опубликовал ироничный пост, не забыв уничижительно отозваться о своем потенциальном визави.

О реакции Макгрегора пока ничего не известно. Скандально известный боец ранее в очередной раз заявил о завершении карьеры, что делал уже дважды. Ирландец признался, что бои перестали приносить ему былого наслаждения, поэтому он готов отправиться на покой.

Если Макгрегор все-таки решится уйти, то сделает это в ранге одного из самых популярных бойцов UFC. В его послужном списке 26 поединков, в которых он 22 раза праздновал успех и четырежды терпел поражения, в том числе от российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

Тони Фергюсон выходил на ринг 29 раз, одержав 25 побед и четыре раза уступив своим оппонентам.