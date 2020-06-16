СМИ: фигуристка Юлия Липницкая ждет первого ребенка
В 2017 году Липницкая объявила о завершении спортивной карьеры.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Российская олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию 22-летняя Юлия Липницкая скоро впервые станет мамой.
По данным издания «Спорт-экспресс», отцом ребенка является бывший российский фигурист Владислав Тарасенко. СМИ сообщает, что в ближайшие недели пара станет родителями.
«Первым о беременности Липницкой сообщил в блоге спортивный агент и менеджер Андрей Митьков. Достоверность данной информации подтвердили и источники «СЭ», - пишет издание.
Напомним, на Олимпиаде в 2014 году Юлия внесла вклад в победу сборной России в командном турнире, став лучшей в короткой и произвольной программах среди одиночниц.