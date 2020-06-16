СМИ: фигуристка Юлия Липницкая ждет первого ребенка

«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны

Напомним, на Олимпиаде в 2014 году Юлия внесла вклад в победу сборной России в командном турнире, став лучшей в короткой и произвольной программах среди одиночниц.

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