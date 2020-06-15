Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию
Новый статус Плющенко приобрел после перехода в его академию двукратной чемпионки мира Александры Трусовой.
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Евгений Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Министерства спорта России.
Плющенко появился в списке тренеров, работающих с национальной командой. Его местом работы значится Центр спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ ЦСП).
Плющенко стал тренером сборной после перехода в его академию двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой. Ранее он рассказал о новых успехах своей подопечной – на сборах в Кисловодске после снятия карантина фигуристка не только восстановила все четверные прыжки, но и освоила новый.