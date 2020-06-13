Тренер группы Тутберидзе назвала цены на занятия фигурным катанием для детей

Тренер Алена Высоцкая, работающая с маленькими детьми под началом Этери Тутберидзе, назвала расценки на обучение фигурному катанию.

По ее словам, поначалу родители будущих профессиональных фигуристов, до того как им исполнится примерно шесть лет, вынуждены платить в месяц около 50 тысяч рублей. Далее траты увеличатся с объемом тренировок.

«Задача в том, чтобы к шести годам это был полноценный спортсмен высококлассного уровня. Да, это не тройные прыжки, но это если не чистые классные стабильные двойные, то хотя бы классные попытки должны быть», — рассказала Высоцкая.

Она добавила, что на третьем году обучения, когда ребенку от пяти до шести лет, он отбирается в спортшколу на бюджетное место. Если его берут, то дальнейшее обучение для родителей бесплатно, сообщает Sport24.



