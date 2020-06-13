Плющенко сообщил о новом четверном прыжке Трусовой

Фигуристка Александра Трусова, недавно перешедшая от своего первого тренера Этери Тутберидзе под руководство к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, показала хороший старт по окончании режима самоизоляции на сборах в Кисловодске.

По словам нового тренера фигуристки, Александра Трусова сумела не только восстановить все четверные прыжки, которые делала до этого, но и освоила новый.

«Могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер. Так что мы довольны тем, как идет подготовка, у нас настоящая команда», - цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

О переходе Трусовой в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе стало известно 6 мая. Фигуристка выразила надежду, что в новом сезоне ей удастся чисто исполнить пять четверных прыжков в одной программе.