Коби Брайант награжден премией «Эмми» посмертно
Награду спортсмену присудили за благотворительную деятельность, он также вдохновлял жителей Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии.
© Фото: Birdie Thompson Keystone Press Agency Globallookpress
Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант посмертно стал лауреатом премии «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса.
Как сообщается на сайте американской телевизионной академии, спортсмен занимался благотворительной деятельностью, и служил примером и источником вдохновения жителей Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии.
Церемония вручения «Эмми» состоится 18 июля.
Коби Брайант погиб в авиакатастрофе утром 26 января в Калифорнии. На борту вертолета помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. В живых не осталось никого.