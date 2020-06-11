Федерация хоккея России определит чемпиона страны в сезоне-2019/20

Чемпиона России по хоккею сезона-2019/20 определит Федерация хоккея России (ФХР), сообщается на сайте КХЛ.

«Федерация хоккея России обратилась с просьбой внести изменения в спортивные регламенты КХЛ и МХЛ по вопросу определения чемпионов российских соревнований», - сказано в сообщении.

Таким образом, были внесены изменения в 20 статью спортивного регламента КХЛ и статью 28 спортивного регламента МХЛ о том, что в нынешнем сезоне серебряный, бронзовый призеры, а также победитель, в том числе команды первенства России по хоккею среди юниоров до 21 года, определяются в соответствии с особым порядком.



Сезон-2019/20 был досрочно завершен после первого раунда Кубка Гагарина из-за коронавируса.