В МОК аннулировали олимпийские достижения российских хоккеисток в Сочи

Соревновательные достижения российской женской хоккейной сборной на домашней Олимпиаде в Сочи 2014 года были официально аннулированы решением Международного олимпийского комитета. Соответствующая информация сообщается в релизе интернациональной организации.

На Олимпийских играх, принятых Российской Федерации на территории горного курорта, спортсменки заняли шестое место в общем зачете

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда утвердила предъявленные отечественным хоккеисткам обвинения в нарушении антидопинговых правил. Санкцией, поступившей в ответ на нарушение, в котором признали виновными россиянок, стало пожизненное отстранение спортсменок от участия в Олимпиаде.

Пять хоккеисток сборной России позже были оправданы в Спортивном арбитражном суде.

Ранее в Международном олимпийском комитете выдели около 800 миллионов долларов на расходы по минимизации негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции.