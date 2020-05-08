В Испании возобновят футбольный чемпионат

Чемпионат Испании по футболу возобновится 20 июня. Соответствующее заявление сделало руководство «Ла Лиги», которое проинформировало клубы о правилах доигровки прерванного турнира. Остаток сезона, а это 11 туров, продлится до 26 июля, сообщил главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре в эфире EI Chiringuito TV.

Испанские футболисты вернулись к тренировкам 4 мая. Сейчас игроки усиленно готовятся и набирают спортивную форму для достижения оптимальных результатов.

О возобновлении сезона ранее сообщили в немецкой Бундеслиге, где игры начнутся уже 15 мая. В середине июня стартуют матчи в Турции и Норвегии. Точное расписание игр появится позже.