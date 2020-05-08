Орешкин назначен председателем совета директоров ФК ЦСКА
Заместителем председателя совета директоров избран президент клуба Евгений Гинер.
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Помощник президента России, член наблюдательного совета «ВЭБ.РФ» Максим Орешкин стал председателем совета директоров столичного ФК ЦСКА. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте красно-синих.
Отмечается, что заседание совета директоров армейцев прошло в пятницу. Заместителем Орешкина был избран президент клуба Евгений Гинер.
В конце апреля стало известно, что государственная корпорация ВЭБ приобрела 77,63% акций АО «ПФК ЦСКА» в рамках конвертации долга клуба.