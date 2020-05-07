Еще одна воспитанница Тутберидзе завила о переходе к Плющенко

Единственная в мире исполнительница четверного прыжка на официальных соревнованиях по фигурному катанию Вероника Жилина уходит от своего тренера Этери Тутберидзе. Одиннадцатилетний вундеркинд продолжит заниматься в академии Евгения Плющенко. О решении юной спортсменки сообщает «Спорт-Экспресс».

Оттачивать мастерство Вероника будет под руководством тренера Сергея Розанова, который также покинул штаб Тутберидзе.

Жилина встала на коньки в Архангельской области и быстро показала первые результаты, итогом которых стал переезд в Москву и поступление в группу Тутберидзе. Фигуристка владеет четверным тулупом и четверным сальховом, а также может прыгать тройной аксель.

Вероника Жилина - не единственная потеря тренерского штаба Тутберидзе. Ранее Евгений Плющенко сообщил о переходе к нему 15-летней призерки чемпионата Европы Александры Трусовой. Она входила в группу Этери Тутберидзе с 2016 года. Юная спортсменка получила прозвище Русская Ракета и является членом национальной сборной по фигурному катанию.