Владелец «Спартака» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Федуна диагностирован COVID-19. Сейчас он находится на лечении в больнице. Об этом сообщила пресс-служба клуба. О состоянии функционера неизвестно.

По последним данным, в России выявлено 177 160 случаев заболевания COVID-19. Коронавирус распространился в 85 регионах страны. Всего жертвами заболевания в РФ стали 1625 человек.