В КХЛ решили не определять чемпиона Лиги и обладателя Кубка Гагарина
В связи с досрочным прекращением сезона Континентальная хоккейная лига приняла решение не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
В КХЛ решили не определять чемпиона Лиги и обладателя Кубка Гагарина
В связи с досрочным прекращением сезона Континентальная хоккейная лига приняла решение не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
05.05.2020, 18:45
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг распространения коронавируса
07.05.2020, 00:00
Прошедшие огонь войны: Минобороны опубликовало наградные документы советских артистов-фронтовиков к 75-летию Победы
06.05.2020, 17:21
Плющенко объявил о переходе Трусовой в его академию
03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
|
Выбор редакции
10:20 Спорт
В КХЛ решили не определять чемпиона Лиги и обладателя Кубка Гагарина
09:47 В стране и мире
Отработка маневров на земле и в воздухе: в Хабаровске состоялась генеральная репетиция воздушного Парада Победы
09:26 Вопросы истории
В шаге от войны: несломленная воля ленинградцев
08:48 Армия
Путин внес в дисциплинарный устав запрет на гаджеты в воинских частях
07:05 В стране и мире
«Музыка Мира»: более сотни музыкантов со всего мира сыграют для российских ветеранов
События дня
Популярное
Дерматолог рассказала об опасности использования антисептиков
Смертельный коктейль: ученые объяснили причины высокой заразности коронавируса
«Захват аэропорта и вывоз Мадуро в США»: в Венесуэле опубликовали видео допроса задержанного наемника
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Врач назвал лучший способ укрепления иммунитета