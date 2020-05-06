В Германии возобновят игры Бундеслиги

В Германии со второй половины мая будет возобновлен розыгрыш Бундеслиги. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 6 мая, после консультаций с властями федеральных земель ФРГ.

«Со второй половины мая можно будет вести игры с соблюдением правил гигиены», - приводит слова Меркель «Интерфакс»

До этого заявления, канцлер объявила, что Германия прошла первый этап пандемия коронавируса. При этом точная дата возобновления матчей чемпионата страны по футболу была не названа. Это связано с тем, что из-за коронавируса могут возникнуть проблемы с возвращением футболистов.

При возобновлении игр, всем спортсменам в обязательном порядке нужно будет сдавать регулярные тесты на COVID-19 и соблюдать другие жесткие санитарные правила. Кроме того, матчи будут проходить при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что возобновление матчей немецкой Бундеслиги может состояться 9 мая. Такое предположение сделал премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Чемпионат Германии, как и национальные чемпионаты других государств, был прерван из-за распространения коронавирусной инфекции.