Плющенко объявил о переходе Трусовой в его академию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подтвердил информацию о том, что 15-летняя призерка чемпионата Европы Александра Трусова будет тренироваться в его академии.

«Процесс начался. Готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу. Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов. Мы все делаем официально, как должно быть», - заявил Плющенко ТАСС.

Александра Трусова начала заниматься в группе у Этери Тутберидзе с 2016 года, после переезда из Рязани в Москву и работы с Александром Волковым. Юная спортсменка получила от болельщиков прозвище Русская Ракета. Она является членом национальной сборной по фигурному катанию с 2017 года.