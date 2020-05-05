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СМИ: UEFA не намерен рекомендовать странам переходить на систему «весна-осень»

Роман Захаров
14:23 05.05.2020
Ранее появилась информация, что в связи с распространением коронавируса европейский футбольный сезон может быть проведен в течение календарного года.
СМИ: UEFA не намерен рекомендовать странам переходить на систему «весна-осень»
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не планирует рекомендовать своим членам переходить на систему «весна-осень» вместо привычной «осень-весна». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники.

«У UEFA нет абсолютно никаких планов рекомендовать переходить с системы розыгрыша "осень-весна" на систему "весна-осень"», - приводит информагентство слова одного из собеседников.

Ранее вице-президент FIFA Виктор Монтальяни рассказал, что в связи с распространением коронавируса европейский футбольный сезон может быть проведен в течение календарного года.

Пандемия COVID-19 оказала влияние практически на все сферы в жизни человечества. Не стал исключением и спорт. Например, ранее стало известно, что летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные из-за опасной инфекции на год, могут быть и вовсе отменены. Это произойдет, если коронавирус не удастся победить к лету 2021 года.

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