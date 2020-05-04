Эксперт рассказала о правильном выходе из режима самоизоляции

Режим самоизоляции истощил россиян не только морально, но и физически. В этом уверена спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова.

По ее мнению, процесс восстановления прежних физических кондиций будет сложным и постепенным. Эксперт считает, что на полное восстановление сил у человека уходит до двух месяцев, при условии постепенного наращивания нагрузки.

«Нужно начинать с половинного объема прежней нагрузки. Лучше не рисковать и входить в привычный режим постепенно. Если ориентироваться на то, что в течение двух месяцев происходит восстановление, то темп нагрузки можно прикинуть. Главным ориентиром для выхода на предыдущий уровень тренировочной работы является самочувствие», - напомнила в интервью радио Sputnik Тиунова.

Спортивный психолог призвала систематизировать процесс, создав специальный график и делая в нем отметки о своих успехах. Таким образом, по ее словам, можно проследить динамику и свое самочувствие.

Тех, кто регулярно посещал спортивные залы и даже занимался силовыми упражнениями дома, Ольга Тиунова предостерегла от переоценки своих возможностей, так как выбившийся из привычного окружения и ритма организм может проявить себя непредсказуемо, добавила Тиунова.