Шарапова показала, как поддерживает форму в домашних условиях

Известная российская теннисистка Мария Шарапова продолжает поддерживать на уровне физическую культуру тела даже после завершения спортивной карьеры.

Не помехой занятиям являются и ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией.

Шарапова продемонстрировала в Twitter, как проходит ее утренняя тренировка в сопровождении экранного фитнес-инструктора из популярной передачи. Все упражнения были выполнены в домашних условиях.

«В здоровом теле — здоровый дух», - отметила она в подписи к выложенному видео.

Мария Шарапова, являющаяся бывшей первой ракеткой мира, завершила карьеру в феврале текущего года в связи с последствиями серии профессиональных травм.