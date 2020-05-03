Шарапова показала, как поддерживает форму в домашних условиях
Известная российская теннисистка Мария Шарапова продолжает поддерживать на уровне физическую культуру тела даже после завершения спортивной карьеры.
Не помехой занятиям являются и ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекцией.
Morning live sweat 💦 sesh with @TracyAnderson #StrongBodyStrongMind pic.twitter.com/43MlyX4hSt— Maria Sharapova (@MariaSharapova) May 2, 2020
Шарапова продемонстрировала в Twitter, как проходит ее утренняя тренировка в сопровождении экранного фитнес-инструктора из популярной передачи. Все упражнения были выполнены в домашних условиях.
«В здоровом теле — здоровый дух», - отметила она в подписи к выложенному видео.
Мария Шарапова, являющаяся бывшей первой ракеткой мира, завершила карьеру в феврале текущего года в связи с последствиями серии профессиональных травм.