«Гора» мышц: актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в пауэрлифтинге

Исландский актер Хафтор Бьернссон, известный по роли «Горы» или иначе – Григора Клигана в широко известном сериале «Игра престолов» стал рекордсменом по становой тяге. Ему удалось поднять вес в 501 килограмм.

Рекорд был установлен не во время состязаний, а на тренировке в спортивном зале в Исландии.

Hafthor Bjornsson has only gone and set the new World Record Deadlift (501kg) beating 500kg, the former World Record previously set by Eddie Hall 😱 pic.twitter.com/UaRI8tu0CX