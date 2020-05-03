«Гора» мышц: актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в пауэрлифтинге
Актер и спортсмен смог поднять штангу, вес которой на килограмм превосходил прошлое рекордное значение.
© Фото: HBO, Global Look Press
Исландский актер Хафтор Бьернссон, известный по роли «Горы» или иначе – Григора Клигана в широко известном сериале «Игра престолов» стал рекордсменом по становой тяге. Ему удалось поднять вес в 501 килограмм.
Рекорд был установлен не во время состязаний, а на тренировке в спортивном зале в Исландии.
Hafthor Bjornsson has only gone and set the new World Record Deadlift (501kg) beating 500kg, the former World Record previously set by Eddie Hall 😱 pic.twitter.com/UaRI8tu0CX— 𝙎𝙖𝙢𝙞 (@SamiulAmiin) May 2, 2020
Информация о достижении артиста быстро разошлась по социальным сетям.
Прошлый рекорд в данном разделе принадлежит британцу Эдди Холлу, поднявшему штангу весом в полтонны.