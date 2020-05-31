Бой россиянина Александра Волкова возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе

Российский боец Александр Волков проведет бой с американцем Кертисом Блэйдсом 20 июня на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Турнир состоится в тренировочном комплексе UFC Apex, передает ТАСС слова менеджера россиянина Ивана Банникова.

Бой бы запланирован на 20 июня и он должен был пройти в Канаде. Однако из-за пандемии коронавируса пришлось внести коррективы.

Оба спортсмена выступают в тяжелой весовой категории.

Российский боец смешанных единоборств провел свой последний бой в Москве в ноябре 2019 года. Тогда он выиграл американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в Москве. Судьи единогласно присудили победу россиянину по итогу трех раундов. В активе 31-летнего Волкова эта победа стала 31, всего он провел 38 боев.