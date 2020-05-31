Пульмонолог рассказал о вреде маски при занятиях спортом

Заниматься в маске спортом и другими интенсивными физическими нагрузками нельзя. Об этом рассказала пульмонолог Пироговского центра Ольга Богуш.

«Некоторые возражают: мол, спортсмены тренируются в высокогорье, в условиях гипоксии, ничего страшного. Да. Но спортсмены дышат при этом полной грудью и чистым воздухом. А человек в маске в большой степени вдыхает повторно воздух, который только что выдохнул», - пояснила эксперт «Российской газете».

Она добавила, что у спортсмена во время занятий учащается дыхание, которое становится более глубоким, не хватает кислорода. У человека, занимающегося спортом в маске, повышается риск инфицироваться «каким-нибудь патогеном».

«Длительный масочный режим - это боль для пульмонологов. Да, в местах большого скопления людей - например, магазинах, метро - маски носить рекомендуется. Но люди подолгу сидят в маске на работе, ходят в них по улице вместо того, чтобы “проветрить” легкие», - рассказала Богуш.

Она отметила, что люди часто носят маски неправильно: закрывают только рот, а нос оставляют открытым, или сдвигают маску на подбородок, а затем надевают повторно. Такое ношение маски бесполезно и не убережет от инфекции, считает пульмонолог. Более того, на маске остаются возбудители различных инфекций, что может привести к обострению бронхиальной астмы или грибковому поражению дыхательных путей.

С понедельника, с 1 июня, в Москве разрешено гулять и заниматься спортом в парках. Однако, в столице продолжает действовать масочный режим. И москвичам можно выходить на улицу только в средствах индивидуальной защиты.