Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Коронавирус ТЕГИ

Пульмонолог рассказал о вреде маски при занятиях спортом

Тамара Астапенкова
23:31 31.05.2020
Ольга Богуш объяснила, что человек в маске в большой степени вдыхает повторно воздух, который только что выдохнул.
Пульмонолог рассказал о вреде маски при занятиях спортом
© Фото: pixabay.com

Заниматься в маске спортом и другими интенсивными физическими нагрузками нельзя. Об этом рассказала пульмонолог Пироговского центра Ольга Богуш.

«Некоторые возражают: мол, спортсмены тренируются в высокогорье, в условиях гипоксии, ничего страшного. Да. Но спортсмены дышат при этом полной грудью и чистым воздухом. А человек в маске в большой степени вдыхает повторно воздух, который только что выдохнул», - пояснила эксперт «Российской газете».

Она добавила, что у спортсмена во время занятий учащается дыхание, которое становится более глубоким, не хватает кислорода. У человека, занимающегося спортом в маске, повышается риск инфицироваться «каким-нибудь патогеном».

«Длительный масочный режим - это боль для пульмонологов. Да, в местах большого скопления людей - например, магазинах, метро - маски носить рекомендуется. Но люди подолгу сидят в маске на работе, ходят в них по улице вместо того, чтобы “проветрить” легкие», - рассказала Богуш.

Она отметила, что люди часто носят маски неправильно: закрывают только рот, а нос оставляют открытым, или сдвигают маску на подбородок, а затем надевают повторно. Такое ношение маски бесполезно и не убережет от инфекции, считает пульмонолог. Более того, на маске остаются возбудители различных инфекций, что может привести к обострению бронхиальной астмы или грибковому поражению дыхательных путей.

С понедельника, с 1 июня, в Москве разрешено гулять и заниматься спортом в парках. Однако, в столице продолжает действовать масочный режим. И москвичам можно выходить на улицу только в средствах индивидуальной защиты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата31.05.2020, 20:35
Экипаж Crew Dragon успешно перешел на МКС
Дата01.06.2020, 00:00
Главком ВМФ РФ поставил задачи перед флотом на летний период
Дата31.05.2020, 02:01
Туктамышева рассказала о сложностях на тренировках после карантине
Дата31.05.2020, 16:00
Подводная одиссея «убийцы беспилотников»: пять ипостасей уникальной системы российских тральщиков
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
23:31 Спорт
Пульмонолог рассказал о вреде маски при занятиях спортом
22:04 В стране и мире
Россиянам рассказали, как уберечь кожу под маской и перчатками
21:06 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали о связи COVID-19 и свертываемости крови
20:24 В стране и мире
Врач назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19
19:34 В стране и мире
Правительство РФ утвердило правила выплат волонтерам
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
00:07 Армия
Северный флот и РГО проведут совместную экспедицию в Арктике
00:03 В стране и мире
Есть задержанные: в Лондоне у посольства США устроили митинг в память в Флойде
00:00 Армия
Главком ВМФ РФ поставил задачи перед флотом на летний период
23:31 Спорт
Пульмонолог рассказал о вреде маски при занятиях спортом
23:03 В стране и мире
Командир МКС рассказал, чем займутся прибывшие на корабле Маска астронавты
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На Патриарших в Москве полиция разогнала нарушающую дистанцию толпу
«Батут работает»: Маск ответил на шутку Рогозина
Врач назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19
Видео
«Все это блеф»: военный обозреватель об испытаниях Украиной ракет «Нептун»
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Видео
В России обнаружен новый вид клещей, опасный для человека
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.