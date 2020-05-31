Туктамышева рассказала о сложностях на тренировках после карантине
Возобновление полноценных тренировок будут сопровождаться серьезными проблемами для тела, заявила чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. По ее словам, сейчас спортсмены стараются поддерживать себя в форме, но в любом случае, возникнут сложности из-за длительной паузы в тренировочном процессе.
«Мы занимаемся дома ОФП, какую-то подготовку мы имеем, но в любом случае, когда выйдем на лед, у нас будут сложности с вестибулярным аппаратом», - сказала Туктамышева в эфире в Instagram.
Спортсменка отметила, что такого длительного перерыва в ее карьере никогда не было
«Это будет реально жестко», - прокомментировала она подготовку, которая ждет после карантина.
Тренировки уже постепенно начали возобновляться, открылись центры сборной России. Группа тренера Алексея Мишина, в которой работает Туктамышева, намерена провести сбор на базе в Кисловодске, которая будет открыта с 1 июня.
А четырехкратный чемпион России в мужском одиночном фигурном катании Максим Ковтун считает, что многие спортсмены будут вынуждены вовсе закончить карьеру, так как не смогут вспомнить некоторые элементы, прыжки и потеряют координацию. Поэтому некоторые просто не справятся с такой нагрузкой.