Будущее фигуристов: Ковтун назвал причины завершения карьеры многими спортсменами после карантина

Многие фигуристы могут завершить карьеру после длинной паузой из-за пандемии коронавируса, так как не смогут восстановиться. Такое мнение выразил четырехкратный чемпион России в мужском одиночном фигурном катании Максим Ковтун.

«Сейчас спортсменам будет безумно сложно. Если какие-то ограничения будут продлеваться, то для многих это станет трагедией», - считает он.

По его словам, многие прыжки забываются и их приходиться учить заново, также теряется координация, поэтому справиться с этим после карантина получится не у всех, передает его слова Газета.ру.

Пандемия коронавируса отменила многие культурные и спортивные соревнования по всему миру: Чемпионат России по футболу, Евро-2020, чемпионат мира по фигурному катанию и хоккею, Олимпиада в Токио.