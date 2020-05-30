Глава UFC посоветовал Макгрегору повременить с поединками

Глава UFC Дэйна Уайт поделился своими мыслями по поводу дальнейших перспектив ирландского бойца Конора Макгрегора.

Он признался, что они вдвоем не обсуждали эту тему, и конкретных представлений о следующем противнике Конора у него нет, но зато ему известно, как много тот получил вызовов на поединки.

«Я знаю Макгрегора. Он ответит им всем!» - заметил Уайт в интервью на ESPN.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата посоветовал ирландцу повременить с возвращением на ринг и какое-то время «последить за боями». Он также подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить происходящему в легком весе.

«Посмотрим, что ему достанется», - заключил Уайт.

Ранее Макгрегор сделал громкое заявление, провозгласив себя величайшим бойцом в UFC, позже добавив, что является величайшим и вне промоушена. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов иронично прокомментировал слова ирландца, назвав его величайшим бойцом лишь в истории Twitter.