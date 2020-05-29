Овечкин стал обладателем награды «Морис Ришар Трофи»

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин получил приз лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги «Морис Ришар Трофи». Кроме него такая же награда досталась форварду «Бостона» Давиду Пастрняку.

За время чемпионата, который позже был приостановлен в связи с распространением коронавируса, спортсмены забросили по 48 шайб. Овечкин сумел добиться результата в 67 баллов за 68 матчей. Пастрняк, которому награда уходит уже в девятый раз (что, кстати, является рекордом), набрал 95 баллов в 70 играх.

Лучшим бомбардиром лиги в этом году стал Леон Драйзайтл из «Эдмнтона». Звания лучшей команды и президентского кубка удостоился «Бостон». Ярослав Халак и Туукка Раск из «Брюинз» оказались лучшими голкиперами, благодаря низкому количеству пропущенных шайб и большому числу игр.

Ранее в NHL официально объявили о досрочном завершении регулярного чемпионата и о перенесении плей-офф.